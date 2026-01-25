BAE'den para yağacak Papara Park'a! Müthiş bir gelişme daha kapıda...
Ara transfer hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da başarılı futbolcu Felipe Augusto’ya Dubai’den bir teklif geldi.
Trabzonspor'un 6 ay önce kadrosuna kattığı Brezilyalı hücum oyuncusu Felipe Augusto bordo mavililerden ayrılabilir...
Felipe Augusto’ya Dubai’den bir teklif geldi. 15 milyon Euro'luk(12+3) teklif Trabzonspor tarafından kabul edilmedi.
Oyuncu da ayrılığa sıcak bakmıyor. Teklifin 15 milyon Euro üzerine çıkması halinde ise Trabzonspor masaya oturabilir.
Trabzonspor'un sezon başında Cercle'den transfer ettiği Felipe Augusto, Paul Onuachu ve Muçi ile birlikte takımın en etkili isimlerinden biri oldu. Sol kanat, 10 numara ve santrfor bölgelerinde oynayabilen Augusto performansıyla büyük beğeni topluyor.
