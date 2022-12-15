Ruşen Çakır Hiranur Vakfı üzerinden yaşanan süreci böyle özetledi!
Medyascope yayınında konuşan yurt dışı fonlu Ruşen Çakır, tarikat ve cemaatleri hede aldığı açıklamasında, "Bu ülkede cemaatlerin kapatılması mümkün değil. Zarar verebilirler ama yok edemezler.” dedi
Yeniakit.com.tr
ABD merkezli Chrest Foundation'dan fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır, tarikat ve cemaatleri hedef aldı.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e "kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirası solcu gruplar, muhalefet partisi milletvekilleri ve medyanın linç kampanyası ile büyütüldü.
Ehli sünnet tarikat ve cemaatler TBMM kürsüsünde sıralandı, muhalefet partileri tarafından "kapatma" sözleri verildi.
Sokaklara çıkan solcu gruplar, halkı tarikat ve cemaatlere karşı kışkırtmaya çalıştı.
"Zarar verebilirler ama yok edemezler"
H.K.G.'nin mahkemede verdiği, "17 yaşımda kendi rızamla evlendim" ifadesi orta yerde dururken, 6 yaş iftirasını tezgahlayanlar, yalanlarından vazgeçmeyerek servis ettikleri her haberde aynı yerden, aynı ifadelerle saldırdı.
Medyascope canlı yayınında yaşanan süreci değerlendiren Ruşen Çakır ise tarikat ve cemaat düşmanlığına ilişkin gerçekleri şöyle özetledi:
Bu ülkede cemaatlerin kapatılması mümkün değil. Bunu tek parti döneminde bile başaramadılar. Zarar verebilirler ama yok edemezler.