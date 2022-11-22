Rus Youtuberlar Polonya Cumhurbaşkanını fena trolledi! "İnan bana Emmanuel son derece dikkatliyim"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rus sosyal medya fenomenlerinin telefon şakası ile gündeme geldi.

Rus sosyal medya fenomenleri “Vovan” lakaplı Vladimir Kuznetsov ve “Lexus” lakaplı Aleksey Stolyarov, Polonya topraklarına füzenin düştüğü 15 Kasım tarihinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj Duda'nın ofisini telefonla arayarak kendilerini Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron olarak tanıttı. Duda, sözde Macron olduğu sanılan Rus fenomenler ile Polonya’ya düşen füze hakkında konuşmaya başladı.

Kuznetsov ve Stolyarov tarafından yayınlanan ses kaydında, Polonya’ya düşen füze hakkında sorular soran fenomenlere Duda, "İnan bana Emmanuel son derece dikkatliyim. Rusları suçlamıyorum. Sence Rusya ile bir savaşa mı ihtiyacım var? Hayır, bunu istemiyorum." diye cevap verdi.

Konuşmasında Polonya topraklarına düşen füzenin Rus füzesi olduğu konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ısrarcı olduğunu söyleyen Duda, "ABD Başkanı Joe Biden bu olaydan Rusya'yı sorumlu tutmuyor. Ancak Vladimir Zelenskiy bu füzenin Rus füzesi olduğu konusunda ısrarcı" dedi.

Soruşturma başlatıldı!

Polonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, görüşmenin alışılmadık şekilde bir aldatma girişimi olabileceğini anladı ve konuşmayı sonlandırdı." ifadeleri kullanılarak, Rus fenomenlerin Cumhurbaşkanı Duda’ya nasıl ulaştıkları hakkında soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.