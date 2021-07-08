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Rus yetkililer, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştü
Dünya Rus yetkililer, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştü
Dünya

Rus yetkililer, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile Taliban heyeti başkent Moskova'da görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:39:00 -
Rus yetkililer, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulundu.

Afganistan'daki durumun ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, Afganistan'ın doğusundaki bölgelerde gerginliğin artmasından endişeli olduğunu dile getirdi, Taliban'ı bu gerginliğin ülke dışına yayılmasını engellemeye çağırdı.

Görüşmede, Taliban heyeti, Orta Asya ülkelerinin sınırlarını ihlal etmeme ve Afganistan'daki yabancı diplomatik misyon temsilciliklerin güvenliğini garanti etme taahhüdünde bulundu ve ülkedeki etnik grupların çıkarları dikkate alınarak müzakere yoluyla sürdürülebilir barışın sağlanmasından yana ve insan haklarına saygı göstermeye hazır olduğunu teyit etti.

Ayrıca, Taliban, Afganistan'da DEAŞ terör örgütü ile mücadele etme ve iç savaş sonrası uyuşturucu üretimini ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Afganlar arası görüşmeler

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçluyor.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

 

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