Rus yetkili: Türkiye'yle tam kapsamlı askeri-teknik işbirliğine hazırız

Şugayev, "Türk tarafından Rus sistemlerine, hava komplekslerine yönelik bir talep gelirse, bunu gözden geçirmeye hazırız. S-400 füze savunma sistemlerine olumlu tepki verdiğimiz ve anlaşma imzaladığımız gibi, Türkiye ile tam kapsamlı askeri-teknik işbirliğine hazırız" dedi.

Rus yetkili, Türkiye'nin Rus savaş uçakları almak için henüz bir talepte bulunmadığını sözlerine ekledi.