Rus yetkili Türkiye gelişmesini duyurdu: Çok cazip oraya gelecekler

Bu yaz Rusların en çok seyahat edeceği şehir İstanbul. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, ulaşım avantajı nedeniyle şehirde tatil talebinin geçtiğimiz yıla kıyasla 10 kat arttığını açıkladı.



Bu yaz için ülkede satılan Türkiye turlarının yüzde 15'i İstanbul'a.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 4 yıldızlı bir otelde bir hafta geçirmenin maliyeti ortalama 41 bin 600 ruble (658 dolar). Bu fiyata iki kişinin konaklama, transfer, kahvaltı, akşam yemeği ve gezi masrafları dahil.



Ülke içindeki en popüler destinasyon ise Soçi'yi de içine alan Krasnodar Krayı oldu.

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