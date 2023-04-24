Rus yetkili duyurdu: Son zamlarla Türkiye'deki o fiyatlar BAE'yi geçti

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze Türkiye ve rakip ülkelerin yaz turlarının fiyatlarını kıyasladı.



ATOR Başkanı Maya Lomidze tatil fiyatlarındaki değişimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yazın Türkiye BAE'den 3 kata kadar daha pahalı

Lomidze Türkiye'de Temmuz ayında 5 yıldızlı lüks otel konaklamalı bir haftalık ailece turların maliyeti 300 bin ruble civarında olacağını söyledi. Lomidze yazın Türkiye'ye yönelik lüks segmentteki turların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) turlarına göre yüzde 50'den başlayıp üç kata varan oranlarda daha pahalı olduğunu da ifade etti. Lomidze "BAE'de yaz aylarında premium tatiller daha ucuz olacak çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde esas sezon kışın. Yaz döneminde havalar aşırı sıcak olduğu için oteller turistleri çekmek için özel indirimler yapıyor. Bununla birlikte, yaz aylarında BAE'de tatillerin artan popülaritesine rağmen Türkiye, talepte liderliğini sürdürecek” dedi.

Turizm Ajansı