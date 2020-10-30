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Dünya Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna askerlerini öldürdü
Dünya

Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna askerlerini öldürdü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rus yanlısı ayrılıkçıların 2 Ukrayna askerini öldürdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:15:00 -
Rus yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna askerlerini öldürdü

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların 22 Temmuz'da alınan kapsamlı ateşkes kararını ihlal ettiği bildirildi.

Donbas'ın Vodyane bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, diğer bölgelerdeki çatışmalar esnasında da 2 Ukrayna askerinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.

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