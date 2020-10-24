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Dünya Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar
Dünya

Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar

ABD’li askeri uzmanların F-35 savaş uçaklarının olası çarpışma halinde Rusya’nın hava savunmasını aşabilecekleri yönündeki raporlarını değerlendiren Rus vekil Yuriy Şvıtkin, Amerikan jetlerinin şu anki mevcut özelliklerinin Rus hava savunmasını aşmaya yetmeyeceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 20:10:00 -
Rus vekilden olay F-35 çıkışı: Bunu yapamazlar

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD’li askeri uzmanların F-35 avcı uçaklarının çarpışma halinde Rusya’nın hava savunmasını aşabilecekleri şeklindeki raporlarını Sputnik’e değerlendirdi.

Şvıtkin, Amerikan jetlerinin şu anki özelliklerinin Rusya’nın hava savunma sistemini aşmalarına imkan tanımadıklarını vurguladı.

Rusya’nın hava savunma sisteminin dünyanın en gelişmişi olduğunu hatırlatan Şvıtkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşmanın hava hedefleriyle mücadele araçlarının yalnızca direkt hava savunmasından ibaret olmadığı, aynı zamanda elektronik harp araları gibi bir dizi farklı olanağın da olduğu belirtilmeli. Bu nedenle elbette F-35 uçağının kötü olduğu söylenemez, ancak bugünkü özellikleri Rus Silahlı Kuvvetleri’nin hava savunma sistemlerini aşmasına olanak tanımıyor."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için hazırladığı raporlarla bilinen RAND Corporation düşünce kuruluşu, son raporunda Avrupa’da olası bir çatışma halinde Rusya ile baş edebilecek olan tek aracın beşinci nesil F-35 avcı uçaklarının olduğunu belirtmişti.

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Yorumlar

Fatih

Adamlar kendi savunma sistemlerinde tabi ki açık var demezler.
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