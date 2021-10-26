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Teknoloji Rus vekilden çarpıcı "Bayraktar TB2" itirafı: Bizi buna inandırdılar
Teknoloji

Rus vekilden çarpıcı "Bayraktar TB2" itirafı: Bizi buna inandırdılar

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Donbass’ta Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını imha etti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA’ların AliExpress’ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 22:20:00 -
Rus vekilden çarpıcı "Bayraktar TB2" itirafı: Bizi buna inandırdılar

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre; Ukrayna’ya ait Bayraktar TB2 SİHA’lar, Donbass’ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı. Batarya, Bayraktar TB2'den atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

Rus vekilden Bayraktar TB2 yorumu

Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev "Bizi, bu İHA’ların (TB2) makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress’ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" dedi.

Eski Rus paralı asker Vladlen Tatarsky ise "Aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. O zaman acaba bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım?" ifadelerini kullandı.

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Putin'e büyük şok! Bayraktar SİHA'yı ilk kez Rusya'ya karşı kullandılar
Putin'e büyük şok! Bayraktar SİHA'yı ilk kez Rusya'ya karşı kullandılar

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Putin'e büyük şok! Bayraktar SİHA'yı ilk kez Rusya'ya karşı kullandılar

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