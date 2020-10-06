Rus ve İngiliz savaş uçakları havada karşılaştı
Rus Su-27 tipi savaş uçağının İngiltere'ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği ortaya çıktı.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının İngiltere'ye ait iki savaş uçağını ve iki gözetim uçağını engellediği duyuruldu.
Rusya Ulusal Yönetim Merkezi, Su-27 tipi savaş uçağının, Rus sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait iki Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağını, RC-135 tipi gözetim uçağını ve KS-3 tipi yakıt uçağını engellediğini açıkladı.