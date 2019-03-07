Rus ve Hint basınında iki ülke arasında nükleer denizaltı anlaşması iddiası

Rusya ve Hindistan basını Rusya’nın Hindistan’a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti. Taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü.

Rusya ve Hindistan basını, Rusya’nın Hindistan’a nükleer denizaltı kiraladığını iddia etti. Basına yansıyan haberlerde taraflar arasındaki anlaşmanın 3 milyar dolar değerinde olduğu öne sürüldü.Haberlerde kiralama süresinin ise 10 yıl olduğu belirtildi.

Öte yandan ne Rusya tarafından ne de Hindistan tarafından böyle bir anlaşma yapıldığına dair bir açıklama gelmedi.