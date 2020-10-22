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Dünya Rus uzmandan Paşinyan'ı kızdıracak açıklama
Dünya

Rus uzmandan Paşinyan'ı kızdıracak açıklama

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ topraklarında Ermenistan'ı bozguna uğratmasıyla ilgili konuşan Rus askeri stratejist Igor Korotçenko, "Paşinyan siyasi olarak bitmiştir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:48:00 -
Rus uzmandan Paşinyan'ı kızdıracak açıklama

İşgal ettiği Karabağ topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik kalleşçe provokasyonlarda bulunan Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı karşı saldırı ile bozguna uğradı.

Batı ve Rusya'dan destek bekleyen Ermenistan, destek bulamayınca ateşkes çağrıları yapmaya başladı. Moskova'da yapılan görüşmeler neticesinde, 18 Ekim yerel saat ile 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde insani ateşkes kabul edildi.

Ancak, Ermenistan ordusu, ateşkesi defalarca ihlal ederek Azerbaycanlı sivilleri katletti. Bunun üzerine Azerbaycan da, cephe hattında düşmana misliyle karşılık vermeye başladı. Aldığı yenilginin acısıyla destek bulma çabaları süren Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise, halk tarafından savaşın sorumlusu olarak suçlanıyor.

"Paşinyan siyasi olarak bitmiştir"

Rus askeri stratejist Igor Korotçenko, Paşinyan'ın bu ağır yenilginin sorumlusu olarak gösterildiğini söyledi. Rus uzmana göre, Karabağ'daki askeri yenilgi, Paşinyan'ı affedilmeyecek kadar suçlu duruma düşürdü.

Korotçenko, "Ermenistan'ın yeni başbakanın kim olacağı önemli. Arthur Vanetsian? Paşinyan siyasi olarak bitmiştir" dedi.

Vanetsyan, Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı Başkanlığı görevini yürütüyordu. Paşinyan ile anlaşmazlıklar nedeniyle istifa etti ve daha sonra Vatan Partisini kurdu.

star.com.tr

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