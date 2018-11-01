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Rus uzmandan kritik S-400 ve Türkiye açıklaması

Rus askeri uzman Boris Rojin, Türkiye'nin S-400 hamlesiyle ilgili olarak, 'Türkiye kendi üretiminde kullanacağı paketi seçti' dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:29
Rus uzmandan kritik S-400 ve Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemi için çalışmaların başladığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus askeri uzman Boris Rojin, Türkiye’nin S-400 sistemlerini üreterek hava savunma sisteminin tümünü modernize edebileceğini belirtti.

Askeri-Siyasi Gazetecilik Merkezi'nden uzman Boris Aleksandroviç Rojin, erdiği mülakatta milli hava savunma sistemine dönüşün Türkiye ve Rusya'ya ne gibi yararların olacağını anlattı.

'Türkiye kendi üretiminde kullanacağı paketi seçti'

Türkiye'nin daha S-400'lerin satışına ilişkin müzakere sürecinde Türk askeri savunma sanayiinde tasarruf ve modernizasyon için kendi hava savunma sistemlerinin üretiminde kullanabileceği paketleri tercih ettiğini aktaran Rojin, şöyle konuştu:

"Türk askeri yönetimi, bu sistemlerin kısmen yurt dışından satın alınarak ardından Türkiye'de üretimine geçilmesi amacıyla lobicilik faaliyetleri yürüttü. Yani Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Türkiye'yi gerekli gördüğü ülkelerden, yani Rusya ve ABD'den silah satın alabilecek, kendi kendine yeten bir aktör olarak konumlandırmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:29
  1. Rusya
  2. S-400

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