0553 313 94 23

Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak

Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, ABD’nin, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Türkiye’ye baskısını sürdüreceğini ancak başarılı olamayacağını söyledi.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:09
Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak

ABD’nin, Rus S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda Türkiye’ye baskısını sürdüreceğini söyleyen Rus uzman Fitin, bu bağlamda önümüzdeki haftalarda ABD’den bir heyetin gelmesinin bu baskının bir örneği olduğunu belirterek, “Bunun son çaba olmadığı açık” dedi.

"Başarılı olması pek mümkün görünmüyor"

Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Amerikalılar, Türkiye'yi S-400 alımından vazgeçirmeyi defalarca denedi ve bu çabalarını sürdürecek, mümkün olan her şeyi yapacak. Bunun son çaba olmadığı açık. Ama şu da dikkate alınmalı ki, ABD Suriye'deki pozisyonundan vazgeçmiyor, bu yüzden şimdi Türkiye'yi, eylemlerini ABD'nin tercih ettiği doğrultuda gözden geçirmeye zorlayacak hiçbir şey yok. John Bolton'un Ankara ziyareti, Amerikalıların Suriyeli Kürtleri bırakmaya hazır olmadığını gösterdi. Türk tarafı, Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve YPG'ye karşı mücadele konseptinin Amerikalılar tarafından kabul edeceğini bekliyordu ama bu olmadı. Amerikalılar şimdilik seçimini Kürtlerden yana yaptı. Bu konuda anlaşma sağlanamadığından Amerikalıların, Türkiye'ye baskısında ve hava savunma sistemi alımı konusunda daha elverişli anlaşmadan vazgeçirmekte başarılı olması pek mümkün görünmüyor."

'ABD idaresinin eylemleri öngörülemez'

Washington'un, Ankara'yı kendi safına çekmek için her türlü yönteme başvurmaya hazır olduğunun altını çizen Fitin, "Mevcut ABD idaresinin eylemleri öngörülemez. Açıklamaları birbirini tutmuyor. Amerikalılar, Türkiye'yi Rusya'yla anlaşmadan vazgeçirmek için mümkün olan tamamen her şey yapmaya devam edecek. Misal şimdi Türkiye'nin kısmen parasını ödediği F-35'in sevkiyatını iptal etmekle tehdit ediyorlar" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:09
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Rusya
  4. S-400

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurtarılan Ukraynalı mürettebattan Türkiye açıklaması!
    1. Kurtarılan Ukraynalı mürettebattan..
    2. "Birbiri ardına kapanıyor" dedi,..
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. FETÖ sanığından çıktı... 49 milyon..
    5. GÜNCELLEME - Bolu merkezli FETÖ/PDY..
    6. Kocaoğlu açıkladı: İzmir Metro'da..
    7. "Gazetecilik Mesleğinin Geleceği" paneli
    8. Kurtarılan Ukraynalı mürettebattan..
    9. Çocuklarda aşı gerekli mi? Aşı..
    10. İzmir Metro AŞ'de toplu iş sözleşmesi..
    11. Süper Lig ekibi Serdar Gürler'i açıkladı
    12. CIA 50 yıldır gizliyordu: Hz. Nuh'un..
    13. Antalya’da heyelan
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    15. OAS'den Maduro açıklaması: Onu..
    16. "AB-Türkiye göçmen mutabakatı..
    17. Çiftlik Bank'ın "sosyal medya..
    18. Yargıtay'dan flaş hamle! Altan..
    19. "9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"..
    20. Ordu'da eğitime kar engeli
    12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    12 milyondan fazla emekliye çifte zam!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye