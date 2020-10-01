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Gündem Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!
Gündem

Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Rus askeri analist Aleksandr Golts, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilime Türkiye’nin de dahil olmasının, Rusya için bir kabus olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:07:00 - 2020-10-01 13:11:44
Rus uzmandan Ermenistan yorumu: Türkiye, Rusya’nın kabusu olur!

Geçtiğimiz Pazar günü Ermenistan’ın Azerbaycan’a yaptığı provokatif saldırının ardından Bakü’nün verdiği meşru karşılık Erivan’ı köşeye sıkıştırdı. Yaşananlara karşı tavrını en net ortaya koyan ülke Türkiye oldu. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında olduğunu belirterek Ermenistan’ın saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Ermenistan’ın açık destekçisi olan Rusya da bölgedeki gerilim hakkında sözde sulh çağrısı yaparken, Rus askeri analist Aleksandr Golts’un açıklamaları gündem oldu. Yeni Şafak’ın RadioFreeEurope’a dayandırdığı haberine göre Golts, Türkiye’nin bölgedeki gelişmelere müdahil olmasının, Kafkasya’daki tüm dengeleri değiştireceğini söyledi.

Türkiye, Rusya'nın kabusu olur

Rusya’nın 30 yıldır Güney Kafkasya’da ana oyuncu olduğunu belirten Golts, çatışmalarda her iki tarafı da silahlandırarak Moskova’nın etkisini artırdığını belirtti.

Aynı zamanda Rus uzman, Türkiye'nin Ermenistan'a karşı harekete geçmesinin Rusya için kabus olacağını söyledi. Golts, “Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir” dedi.

Rusya’nın, Ermenistan ve Azerbaycan’ı silahlandırma politikasının riskli olduğunu söyleyen Golts, MİNSK üçlüsü oluşturan Fransa, ABD ve Rusya'nın bu çatışmalara sessiz kaldığına dikkat çekti.

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