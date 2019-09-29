Rus uzmandan dikkat çeken Patriot uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama ben kendilerine teklifimi yaptım. 'S-400 yanında sizden de Patriot alabiliriz' dedim. Bunu bizzat Sayın Trump’a söyledim" açıklamasında bulundu.

Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi ve emekli askerlerin haklarını savunan bir kuruluş olan Ofitserı Rossii'nin danışma kurulu üyesi olan Doç. Aleksandr Perenciyev, Sputnik’e demecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamasını ve ABD’nin bu konudaki tutumunu değerlendirdi.

Perenciyev, "Amerikalıların Patriot’ların S-400’lerle uyumlu olmadığı ve Rus sistemlerin F-35 uçaklarının gizliliği açısından tehdit oluşturabileceği konusunda daha önce yaptıkları açıklamalar manipülatifti. Bugün görüldüğü üzere ABD söylemlerini değiştirdi, zira her şeye rağmen bundan yararlanmak istiyorlar" diye konuştu.

"Avantajlı koşullar, ortak üretim, teknoloji transferi yok"

Rus uzman, ABD’nin Türkiye’ye Patriot sistemleri için avantajlı koşullar sunmaya hazır olmadığını kaydetti: “Amerikalılar tarafından ne ortak üretim, ne de kredilendirme öngörülüyor. En fazla yapabilecekleri şey, bakım hizmeti. Amerikan savunma sanayii, bu tür füze savunma sistemlerinin sadece ve sadece ABD’de üretileceği şekilde tasarlanmış durumda, bunun yanında herhangi bir teknoloji transferi kesinlikle söz konusu değil. ABD Patriot sistemlerini her şeyden önce ticari ve çok pahalı bir proje olarak kullanıyor.”

Perenciyev, Türkiye’nin yine de Amerikan füze savunma sistemlerini satın alma kararı vermesi durumunda böyle bir anlaşmanın getireceği harcamalardan hoşnut kalmayacağını söyledi.

"Önceki ve anlaşma sırasındaki fiyatlar farklı"

“ABD genellikle satışı yapmadan önce bir fiyat açıklıyor, anlaşmanın yapıldığı sıradaysa tamamen farklı bir fiyat listesi sunuyor. Genel olarak fiyatlar beklenmedik şekilde 1.5-2 katına çıkıyor. Polonya ve İsveç’le böyle oldu, Amerikalıların taktiği bu ve ABD’nin tüm partnerlerini kapsıyor. ABD müttefiklerini dahi ticari amaçlar uğrunda kullanıyor, Türkiye’den de mümkün olduğunca çok para koparmaya çalışacaklar. Amerikalıların bu şekilde Türkiye’yi S-400’lerin alımı için manevi tazminat olarak Beyaz Saray’a ‘ödeme’ yapmak zorunda bırakmaya çalışacakları ihtimalini de dışlamıyorum” diyen Perenciyev, ekledi:

"ABD her zaman NATO ülkelerinin Rus silahlarını satın almasına sert tepki verecek. ABD için NATO, savunma sanayiine gelir getirecek olan özel ticari bir proje. Onlara göre NATO ülkeleri Amerikan silahlarını almak zorunda, Rus silahlarını satın almaları durumundaysa otomatik olarak Kuzey Atlantik İttifakının çıkarlarına ihanet edip, zarar veriyor."