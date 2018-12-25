Rus uzmandan çarpıcı analiz! 'Operasyon Şubat ayına ertelenecek'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine asker gönderme olasılıklarını değerlendiren Rus siyaset bilimci Stanislav Tarasov, ABD'nin askerlerini çekeceği yönündeki açıklamasından sonra Ankara'nın operasyon planının şubata ertelenebileceğini söyledi.

Aynı zamanda Ortadoğu uzmanı olan Tarasov, Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın 'geçici önlem' olarak tanımladığı Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye şu anda İdlib operasyonunu sürdürüyor"

Tarasov, "Bu konuda şimdilik bir yumuşama söz konusu. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Amerikan birliklerini Suriye'den çekilmesi yönünde aldığı karardan sonra Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı operasyonu beklemeye aldığını açıkladığı biliniyor. Türkiye şu anda Astana anlaşmalarına uygun olarak İdlib'de operasyonunu sürdürüyor. 8 Ocak'ta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Washington'u ziyaret edecek ve orada Amerikalılarla birlikte eylemlerin zamanlaması konusunda mutabakat sağlamaları gerekecek" dedi.

"Şubat'a erteleneceğini düşünüyorum"

"İlk başlarda Amerikalıların Türkiye'ye arka çıkması ya da onlara engel olmaması bekleniyordu" diyen Tarasov, "Fakat şimdi çekileceklerini duyurdular ve bu açıklama, durumu prensip olarak değiştiriyor. Ben Türkiye'nin hazırladığı operasyonun şubata kadar ertelenebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.