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Gündem Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki çağrısını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 19:53:00 -
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Korgeneral Ben Hodges, Karadeniz’de Rusya’nın "sinirleriyle oynama" çağrısında bulundu. ABD’li general, Rusya’ya karşı birleşmesi gereken Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova’yı birbirine yardım etmeye ve istihbarat paylaşımında bulunmaya çağırdı.

"Biden’in tutumunun gerilimi tırmandırmaktan yana olduğu açık"

Rusya Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu’ndan askeri uzman Nikolay Kostikin, yaptığı açıklamasında, "Emekli ABD’li generalin bu sözleri, Joe Biden idaresinin seçtiği saldırgan dış politikaya tamamen uyuyor. Bu, Karadeniz bölgesinde güvenliğe katkıda bulunmuyor. Aksine, bölgede onsuzda karmaşık olan durumu daha da kötüleştiriyor. Halihazırda Donbass’taki durum ağırlaştı. Ukraynalılar oraya kuvvetlerini takviye ediyor. ‘Şahin’ Biden’in tutumunun gerilimi tırmandırmaktan yana olduğu açık" ifadesini kullandı.

ABD ve kuklaları gibi hareket eden bölge ülkeler "şahin" eylemlerinden vazgeçmezse ve Donbass’taki Rus vatandaşlarına baskıları teşvik ederse Rusya’nın harekete geçmek zorunda kalacağını kaydeden uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya’nın tepkisi, Rusya karşıtı eylemlerin seviyesi ve yoğunluğuna bağlı olarak sert olabilir. Hatta 2008 senaryosunun tekrarlanması mümkün, ama bu sefer Ukrayna’ya yönelik olacak. Bu yüzden komşularımıza, okyanus ötesindeki sözde hamilerine uymayı tavsiye etmem."

Türkiye'nin ABD'nin tuzağına asla düşmeyeceğini ifade eden Kostikin, "Bir yandan Rusya ve Türkiye arasında, Dağlık Karabağ’dan Suriye’ye, enerjiden ticarete kadar bir dizi ortak ilgi alanı var. Diğer yandan Türkiye, müttefik yükümlülükleri nedeniyle ABD’ye bağlı. Karadeniz bölgesindeki durum sallanmaya devam ederse ABD ne yapıp edip Türkiye’yi kendi oyunlarının içine çekmeye çalışacak. Sanırım, Ankara bunu anlıyor ve Washington’un tuzağına düşmeyecek" dedi.

ABD'li general ne demişti?

ABD'li Ben Hodges, Karadeniz’de Rusya’nın "sinirleriyle oynama" çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna medyasına konuşan Hodges, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova’nın Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiğini belirterek bu Karadeniz ülkelerine birbirine yardım etme ve istihbarat paylaşma çağrısı yaptı.

"Rusya kendini çok rahatsız hissetmeli"

Hodges, "ABD de bunun bir parçası olmalı. Rus Karadeniz filosu komutanının, örneğin Sivastopol’deki yasa dışı üssünde kendini çok rahatsız hissedeceği tedbirler almalıyız. Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynamalıyız" ifadesini kullandı.

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