Rus uzman açıkladı: Türkiye tam uygulamadı ancak 2020'nin ilk yarısında durum değişecek

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, lazerin tespit, konumlama ve silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerini açıklamıştı. Ayrıca güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlere sahip olduklarını dile getiren Görgün, Sikorsky helikopterlerin tüm aviyonik sistemleri ASELSAN tarafından güncellendiğini vurgulamıştı. Sikorsky ile bir anlaşma yapıldığını bildiren ASELSAN Başkanı, bu anlaşma kapsamında S-70 helikopterlerinin şirketin ürünleriyle donatılacağını kaydetmişti.

Rusya Askeri Politik Gazetecilik Merkezi'nden (CIGR) Boris Rojin, Sputnik'e açıklamasında, Türkiye'den gelen bu tür açıklamaların, ülkenin teknoloji yarışı içinde yer aldığını gösterdiğini belirterek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

‘Türkiye'nin sahip olduğu imkanlar çok az ülkede var'

"Türkiye, bu türden ileri silahları üretmek için kendi üretim ve teknoloji temeline sahip olduğunu gösterdi. Bununla kıyaslanacak imkanlara sahip çok az ülke var. Bu, Türkiye yönetiminin kendine yeterli savunma sanayisini yaratma yönündeki çalışmaların bir kısmının yansımasıdır. Türk savunma sanayisi artık ABD veya NATO silah sanayisinin uzantısı olmak istemiyor. Türkiye ileri teknolojik silahları kendisi üretmek ve satmak istiyor. Türk savunma sanayisinin sahip olduğu imkanlar önemli ölçüde arttı, eskiden böyle iddialı değillerdi. Halihazırda Türkiye kendini güçlü bölgesel güç olarak hissediyor ve ileri teknolojilere sahip güçlü savunma sanayisine ihtiyacı var. ASELSAN, bu hareketin lokomotiflerinden biri ve büyük ihtimalle bu yönde devlet düzeyinde destek alacak".

‘Türkiye silah ihracatı alanında büyük potansiyele sahip'

Türk savunma sanayisinin önemli başarıların kaydedildiği alana dikkat çeken Rojin, yorumunu şöyle sürdürdü:

"Türkiye şu anda insansız hava araçları (İHA) ve hafif saldırı helikopterleri teknolojilerinin uygulanmasında önemli ilerleme kaydetti. Bu yönde aşikar bir ilerleme var. Ayrıca silah ihracatı konusunda da büyük potansiyel ortaya çıktı. Daha önce Türkiye bu alanda liderler arasında gösterilmiyordu. Bu yakınlarda Ukrayna, Türkiye'den saldırı İHA'ları aldı. Bu İHA'lar tamamen Türk teknolojiler temelinde üretildi. Tanımlama sistemlerinin uygulandığı Türk saldırı helikopterlerine de ilgi var. Hedef tanımlama lazer sistemleri de deneniyor. Lazer topu, elektromanyetik top projelerinden farklı olarak bu saydıklarım artık kullanılıyor ve önümüzdeki yıllarda daha da gelişecek".

Türkiye'nin askeri teçhizat üretiminde, Türk yapımı bileşenlerin payını artırmaya çalıştığının altını çizen Rojin, bunun maksimum bağımsız Türk savunma sanayisi olan politik hedefin yansıması olduğunu vurguladı.