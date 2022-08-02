Rus uzman açıkladı... İşte ABD'nin F-16'ları Türkiye'ye vermemesinin sebebi

ABD Kongresi, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA) F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin, Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmaması şartı içermesi gerektiği yönündeki değişikliği destekledi.

Rusya Askeri Siyaset Bilimcileri Derneği uzmanı, Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, ABD'nin şartlarının asıl amacının ne olduğu, Washington'un Türkiye'nin askeri-teknik alandaki tercihler ile ilgili duruşunu etkileyip etkileyemeyeceği, askeri-teknik alanda Türk-Amerikan ortaklığının mevcut durumunun ne olduğu gibi soruları yanıtladı.

Koşkin, "Şu anda Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği bağımsız dış politika yörüngesiyle ilgili olarak dünya kamuoyunun, özellikle de Batı dünyasının ilgi odağında. Ankara ile Washington arasında, özellikle askeri-teknik işbirliği konularında olan mesafenin devam ediyor olması yoğun bir biçimde tartışılıyor. Washington'un Türkiye'nin Rus S-400 uçaksavar füze sistemlerini satın alması konusunda oldukça ciddi talepleri olduğunu biliyoruz. Amerikalılar bu konuda Türkiye'deki gerçek şahıslara yaptırım bile uyguladı. Bunun da ötesinde Türkiye F-35 avcı uçaklarının ortak üretiminden çıkarıldı. Fakat bu adımların hiçbirinin faydası olmadı. Türkiye, S-400'leri kendi ulusal çıkarlarına yanıt verdiği için satın aldı, ancak aynı zamanda bu NATO müttefiklerini caydırdı. Aynı zamanda ABD, Türkiye'yi etkileme çabalarından vazgeçmiyor" diye konuştu.

Rus uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin F-16 savaş uçaklarının satışı için şartlar koyması şaşırtıcı değil. Böylece Türkiye'yi dizginlemek istediklerini ve bu şekilde Türkiye'nin ABD'nin koşulsuz egemenliğinin olduğu bir askeri ittifakın üyesi olduğunu bildirmeye çalıştıklarını bir kez daha teyit etmiş oldular. Bana göre Türkiye dış politikada tam bağımsızlık için mücadelesini sürdürecek. Askeri-teknik alanda Türk-Amerikan ilişkileri işte böyle zor koşullarda devam ediyor."