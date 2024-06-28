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Dünya Rus uydusu maalesef yedi astronotun güvenliğini tehlikeye attı! Kötü haber geldi: Şapkayı öne koyma vakti
Dünya

Rus uydusu maalesef yedi astronotun güvenliğini tehlikeye attı! Kötü haber geldi: Şapkayı öne koyma vakti

Yeniakit Publisher
2024-06-28 22:31:00 - 2024-06-28 22:32:36
Rus uydusu maalesef yedi astronotun güvenliğini tehlikeye attı! Kötü haber geldi: Şapkayı öne koyma vakti

2022 yılında hizmet dışı kalan Rus Resurs-P1 uydusunun parçalanmasının ardından oluşan uzay çöpü parçalarının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yedi astronot için güvenlik tehdidi yarattığı açıklandı. Maalesef daha fazla mağdur oldular ve tehlikeli tabloyu ortaya koydu.

Rusya'nın 2022 yılında faaliyet dışı bıraktığı Resurs-P1 uydusunun parçalanmasının ardından yörüngeye dağılan 200 parça uzay çöpü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) yedi astronotun güvenliğini tehlikeye attı.

ISS'den yapılan açıklamaya göre, astronotlara Çarşamba günü çalışmayı bırakmaları ve "kendi uzay araçlarına sığınmaları" uyarısı yapıldı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uydu parçalarının yarattığı güvenlik tehdidin birkaç gün daha devam edebileceğini ve astronotların bilimsel araştırmalarını ve diğer çalışmalarını kesintiye uğratabileceğini belirtti.

Analizi yaptılar

ABD Uzay Komutanlığı ise oluşan enkazın diğer uydular için acil bir tehdit yaratmadığını ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rus Resurs-P1 uydusunun parçalanmasına neyin sebep olduğu henüz belirsizliğini korurken, olaya ilişkin ayrıntılara da henüz ulaşılamadı.

Yörüngede enkaz oluşturan büyük olaylar nadiren görülse de uydu ağlarının kalabalıklaşmasının etkileri üzerine endişeler de her geçen gün artırıyor.

 

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