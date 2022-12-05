  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Avustralya’da yaşayan Nazlı Süleyman bu ülkede Gençlik Bakanı oldu

Türkiye'nin yeni sorunu bu mu? Tokalaştılar mı, tokalaşmadılar mı?

Milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervi ithalatçısı Alman şirketler Gazprom'dan tazminat istiyor!

Soyunuz tükensin inşallah! FETÖ’cü doktordan Ak Parti milletvekiline Suikast girişimi

Komşu ülkeye ait dizi izlemekten idam edildiler! Kuzey Kore'de üç liseli öğrenciye akıl almaz idam kararı

Zam gelmeden başladılar! Bazı uyanık ev sahipleri bunu da yaptı

Türkiye bombaladı, bir ABD askeri etkilendi! Aslında etkilenen terörist başı Mazlum Abdi imiş!

Devlet Bahçeli 6'lı masanın aday anketine katıldı! "Tercihim sınıf arkadaşımdan yana"

Mehmetçik öyle bir şey yaptı ki… Yurt odalarına dönen öğrenciler şaşkına döndü

Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'de yeni dönem başlıyor
Dünya Rus üslerinde esrarengiz patlamalar! Resmi açıklama yapıldı
Dünya

Rus üslerinde esrarengiz patlamalar! Resmi açıklama yapıldı

Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamalara ilişkin açıklamalarda bulunan usya Savunma Bakanlığı, saldırının İHA'lar tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 22:33:00 -
Rus üslerinde esrarengiz patlamalar! Resmi açıklama yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla İHA'larla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

Rusya’nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda meydana gelen patlamalara ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, “Sabah saatlerinde Kiev rejimi, Rus uzun menzilli uçaklarını etkisiz hale getirmek amacıyla Ryazan bölgesindeki Dyagilevo ve Saratov bölgesindeki Engels'teki askeri havaalanlarına Sovyet yapımı İHA'larla saldırı girişiminde bulundu” dedi.

Rus hava savunma sistemlerinin alçak irtifada uçan Ukrayna İHA'larını engellediği aktarılan açıklamada, İHA enkazlarının havaalanlarına düşmesi ve patlaması sonucu iki uçağın gövdesinde hafif hasar meydana geldiği belirtildi. Saldırıda 3 Rus askerinin hayatını kaybettiği, 4 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, “Kiev rejiminin Rus uzun menzilli havacılığının muharebe operasyonlarını bir terör eylemiyle bozma girişimlerine rağmen bugün saat 15.00 (Moskova saati) civarında komuta ve kontrol sistemi ve ilgili savunma kompleksi tesisleri, iletişim merkezleri, enerji santralleri ve Ukrayna askeri birlikleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vuruldu” denildi.

Düzenlenen saldırıda Ukrayna topraklarındaki 17 hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, “Saldırı, Ukrayna askeri rezervlerinin, yabancı silahların, askeri teçhizatın ve mühimmatın muharebe operasyonları alanlarına demiryolu ile transferini engelledi” denildi.

Rus basını Engels Askeri Havaalanı’ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığını ifade etmiş, Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda ise bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23