Rus Ukrayna savaşı! Macron,Ukrayna liderini apar topar ülkeye çağırdı! İlgili flaş iddia

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'yi Paris'e son anda davet ettiği ileri sürüldü.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Politico'ya konuşan ve kimliğini açıklamayan üst düzey Fransız yetkili, Zelenski'nin savaşta destek talep etmek için Batılı ülkelere geçen hafta düzenlediği ziyarette, Paris hükümeti tarafından resmi davet almadığını söyledi.

Yetkili, Macron'un danışmanlarının Zelenski'nin Birleşik Krallık parlamentosunda yaptığı konuşmayı görüp etkilendiğini, bunun ardından Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna liderine son anda davet gönderdiğini öne sürdü.

Zelenski, 8 Şubat gecesi Paris'e gitmiş ve Macron'la Élysée Sarayı'nda bir araya gelmişti.

Aslında Ukrayna liderinin bu tarihte, ertesi gün Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeye katılmak için Brüksel'e gitmesi planlanıyordu. Zelenski, davet aldıktan sonra son anda Macron'la buluşmuştu.

Yetkili, Macron'unsa 8 Şubat gecesi aslında eşi Brigitte Macron'la tiyatro oyunu izlemeyi planladığını iddia etti.

Öte yandan Macron'un savaşta Rusya'ya yönelik tutumu, Ukrayna ve Batılı ülkelerden eleştiri toplamıştı.

Macron, aralıkta Fransız televizyon kanalı TF1'deki konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yla ilgili güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini savunmuştu.

kibrispostasi'nın aktardığı haberde: Fransız lider, aynı dönemde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinde de Putin'in savaşa diplomasi yoluyla son vermeyi kabul etmesi halinde, Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarına nasıl çözüm bulacağını düşünmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov ise Macron'un açıklamalarına tepki göstererek, "Terörist ve katil bir ülkeyle anlaşma imzalayıp el mi sıkışalım?" demişti.

Macron'un açıklamasına tepkiler Ukrayna'yla sınırlı kalmamıştı.

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, Rusya'ya güvenlik garantisi vererek savaşın sonlandırılabileceği fikriyle hareket etmenin, "Kremlin'in tuzağına düşmek anlamına geldiğini" savunmuştu.

Eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb da Fransız lideri eleştirerek, "Rusya'nın önce diğer ülkelere saldırmayacağının garantisini vermesi lazım" demişti.

Politico'nun paylaştığı rakamlara göre Fransa, silah ve tank tedarik etse de Ukrayna'ya sağladığı toplam destek miktarı diğer Avrupa ülkelerinin altında kaldı.

Buna göre kasım sonu itibarıyla Paris yönetimi, Ukrayna'ya toplamda 1,4 milyar euro değerinde askeri destek verileceğini duyurdu.

Fransa'ya kıyasla aynı dönemde Birleşik Krallık en az 7 milyar euro, Almanya 5,5 milyar euro, Polonya'ysa 3 milyar euro yardım açıklamıştı.