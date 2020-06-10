Rus uçakları bölgede harekete geçti! Operasyon yapacaklar

Koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisini yitirmesinin ardından, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ve Türkiye, Rusya ve Körfez ülkelerinin tarafı olduğu bölgesel güç mücadelesi de hız kazandı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Rusya, İdlib'e karşı kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığı içinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Moskova'da Rus lider Vladimir Putin ile buluşmasının ardından İdlib'de geçici bir ateşkes ilan edilmişti.

Erdoğan ile Putin arasındaki altı saatlik görüşmenin ardından, M4 karayolu üzerinde 12 kilometre genişliğinde bir güvenli koridor oluşturulması ve burada ortak devriye görevi yürütülmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

Mart ayında ilan edilen ve kırılgan olan ateşkes devam ederken, Rusya'dan İdlib'e yönelik bir askeri operasyon sinyali geldiği belirtiliyor.

Rojava Network'un haberine göre, 7 Haziran Pazar sabahından bu yana, çatışmaların yaşandığı İdlib'de Suriye ordusu güçlerinin gelişiyle birlikte, İdlib'in güneyinde yoğun Rus keşif uçağı varlığı bildirildi. İdlib'e yakın kaynaklar, Suriye ordusunun askeri bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu belirtti.