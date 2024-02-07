Rus turistlerin tercihi o ilimiz! otellerin yaptığı indirimler nedeniyle Rus turizmcileri uçuş tarihlerini değiştirdi
Rusya'da tur operatörleri erken rezervasyon döneminde Türkiye'ye talebin arttığını ifade ediyor. Rus havayolu şirketi Azur Air, satışın yapılan uçuşlar için yeni rota hazırladı. Moskova’dan Antalya’ya uçuşları yoğun talep üzerine erkene aldı.
Rus havayolu şirketi Azur Air, 3 Nisan’dan itibaren Moskova’dan Antalya’ya sefer başlatacak. Rusya’da tur operatörleri erken rezervasyon döneminde özellikle Antalya'ya talebin arttığını ifade ediyor. 2024 yazına yönelik Türkiye turları için erken rezervasyonlar bu yıl geçen yıla göre daha iyi gidiyor.
Yoğun talep nedeniyle geçen yaz dönemindeki uçuş programını iki hafta erkene alan Azur Air, 3 Nisan’dan itibaren Moskova’dan haftanın 4 günü Antalya’ya uçuş düzenleyecek. Nisan’ın ilk on gününde uçuş programlarının başlaması, Rus turistlerin Türkiye’deki tatillere olan ilgisinin arttığını ve turist sayısının yüksek olduğunu gösteriyor. Rus yetkililer ise uçuşların daha sonra daha da artırılacağını kaydetti.
Azur Air, Rusya’nın en büyük charter (tarifesiz) havayolu şirketi. Rus turistlerin yararına uluslararası turistik destinasyonlara ulaşım gerçekleştiren şirket, AZUR Air markasıyla ilk uçuşunu Aralık 2014’te gerçekleştirdi.(Haberlimanı)
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