Rus turistleri: O ülkeye girişi tamamen yasaklanıyor! Flaş karar, işte bu beklenmiyordu... Ruslar şaşkın
Kuzey kutup dairesinde Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik kara sınırı olan NATO üyesi Norveç, ilk olarak 2022 yılında Rus turist vizelerine kısıtlamalar getirmişti. Her şey dahil programları ile son dönemde birçok ülke giden Rus turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Fakat Norveç turistleri ülkelerinden göndermek amacıyla hamleler yapıyor. Rusları şaşırttı. İşte Norveç'in bu yöndeki adımları...
Kuzey kutup dairesinde Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik kara sınırı olan NATO üyesi Norveç, ilk olarak 2022 yılında Rus turist vizelerine kısıtlamalar getirmişti.
Norveç, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rus turistlerin ülkeye girişini daha da kısıtlayacağını ve neredeyse tüm girişleri engelleyeceğini açıkladı.
Kuzey kutup dairesinde Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik kara sınırı olan NATO üyesi Norveç, ilk olarak 2022 yılında Rus turist vizelerine kısıtlamalar getirmişti.
Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl perşembe günü yaptığı açıklamada, "Giriş kurallarını sıkılaştırma kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasadışı savaşına tepki olarak Norveç'in müttefikleri ve ortaklarının yanında durma yaklaşımıyla uyumludur" dedi.
Öte yandan dünyada ve Türkiye'de sık sık tartışma konusu yapılan 'Her şey dahil' sistemine geçen ülke ve markalara her gün yenileri eklenerek büyüyor.
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Norveç ise;
Bakanlık amacı turizm ve diğer zorunlu olmayan seyahatler olan Rus vatandaşlarının sınırlardan girişlerinin reddedileceğini fakat Norveç'te ikamet eden yakın aile ziyaretleri gibi durumlarda istisnalar tanınabileceğini duyurdu.
Yeni politika 29 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ve değişiklik, sınır polisine talimat kapsamındaki Rus vatandaşlarının girişini reddetme yetkisi veriyor.