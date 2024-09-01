Rus turistin cesedi bulundu: 14 gündür haber alınamıyordu! Rus camiası yasta... İşte açıklama geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaybolan Rus turist Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı.

17 Ağustos'tan beri süren yoğun arama çalışmalarının ardından, Natalya Somova'nın cep telefonu bulunduğu sarp ve uçurumlu bir bölgede hayatını kaybettiği belirlendi.

11 Ağustos tarihinde Moskova'dan Marmaris'e tatil için gelen ve 17 Ağustos tarihinde kaldığı otelden doğa yürüyüşü için çıktığı öğrenilen Somova 19 Ağustos'ta ülkesine dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Yakınlarının otel ve tur acentesine bildirmelerinin ve ihbarın ardından 19 Ağustos'ta Natalya Somova için arama çalışmaları başlatıldı.

Kayıp ihbarının yapıldığı 19 Ağustos tarihinden bu yana Emniyet, Jandarma ekiplerinin ilçedeki ve 11 kilometrelik Karya yürüyüş yolunun diğer çıkış noktası olan Turunç Mahallesi'nde de yapılan kamera kayıt incelemelerinde görüntü tespit edilmeyince arama çalışmaları tekrar İçmeler Kızılbük tarafına yoğunlaştırıldı. Arama kurtarma ekiplerinin sarp ve dibi uçurum olan alanda buldukları cep telefonu ardından arama çalışmalarının, halatlar ile inilerek uçuruma giden yolda ve denizden sahil güvenlik ekiplerince ve havadan dron ile bölge tekrar aranması ile birlikte denize yakın bölgede 48 yaşındaki Natalya Somova'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Natalya Somova'nın cenazesi sahil güvenlik ekiplerince denizden alınarak karaya getirildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken talihsiz kadının kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.