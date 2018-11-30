THY- Banjul
0553 313 94 23

Rus teknolojisi CERN araştırmalarında kullanılacak

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un nükleer yakıt şirketi TVEL, CERN'de kurulacak "Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı" adlı makine için süperiletken tel geliştirdi

30 Kasım 2018 Cuma 10:34
Rus teknolojisi CERN araştırmalarında kullanılacak

Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini inşa edecek Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un nükleer yakıt şirketi TVEL, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) kurulacak "Geleceğin Dairesel Çarpıştırıcısı" (FCC) adlı makine için süperiletken tel geliştirdi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, TVEL bünyesindeki Chepetsk Mekanik Fabrikası'nda (CMP) bilim insanlarının temel parçacık fiziğiyle ilgili araştırmalarını sürdürmelerini sağlayacak FCC için süperiletken tellerin üretimine başlandı.

Eylül ayında TVEL ve CERN arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda üretime geçildi. Fabrikada yıl sonuna kadar dört süperiletken tel versiyonu üretilecek. Çevre uzunluğunun 100 kilometreye ulaşması öngörülen FCC gibi bir makinenin oluşturulması için yüksek miktarda süperiletken tel gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CMP Proje Yöneticisi Andrey Yeseneev, "Bugün eşi görülmemiş ideal bir niyobyum-kalay teli oluşturma üzerine çalışıyoruz. Bu tür nicel özelliklere dünyada henüz hiç kimse ulaşmadı. Bu, CMP için son derece ciddi bir görev. Çalışmaların yeterlilik aşamasının başarılı şekilde yürütülmesi, yılda yaklaşık 100 ton süperiletken tel üretmemizi sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Süperiletken malzemeler, temel bilim projelerinin yanı sıra modern tıbbi ekipmanların geliştirilmesinde kullanılıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:34
  1. Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi
  2. bilim
  3. CERN
  4. Nükleer
  5. nükleer yakıt şirketi TVEL
  6. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom
  7. teknoloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    1. Ukrayna krizi için arabulucuyuz
    2. Şampiyonlar Ligi elemesinden 3. Lig'e
    3. Bakan duyurdu: Plastik poşetler paralı..
    4. "İYİ Parti, HDP ile ittifak yapıyor"
    5. GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru..
    6. YÖK'ten tarihi karar! Üniversitelere..
    7. Akit dün duyurmuştu... Skandallar..
    8. "Türkiye İslam dünyasının vicdanının..
    9. ‘Pardon’ diyen yargı istemiyoruz
    10. Türkiye 10 ayda 41 milyondan fazla..
    11. Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı..
    12. Hakan Çalhanoğlu ve Lens haftanın..
    13. HDP Mersin belediye başkan adayları..
    14. Döviz kurları
    15. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    16. PKK’nın çirkin yüzü: Tecavüz
    17. ANALİZ - İsrail’in ‘B' Planı:..
    18. FETÖ'nün "finansör" şüphelisi yakalandı
    19. "Ekonomideki dengelenme eğilimi..
    20. ABD onayladı! 2 ülkeye silah satılacak
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kar geliyor
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!