Rus Su-57 savaş uçağı kamikaze İHA sistemi ile vuruldu iddiası: Füze ile operasyonu olmuş!

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan paylaşıma göre Rusya’nın Astrakhan Oblastı’ndaki Akhtubinsk Havaalanı’nda park halinde bulunan Su-57 savaş uçağı vuruldu. Bu bağlamda Ukrayna’nın Rus savaş uçağını kamikaze İHA ile vurduğu yer alan iddialar arasında.

Uydu görüntüleriyle de desteklenen olay, Rusya-Ukrayna Savaşı sınırına 589 km uzaklıkta bulunan havaalanında gerçekleşti. Paylaşılan görüntülerde 7 Haziran günü park hâlinde olan Su-57 savaş uçağında, patlamadan kaynaklanan parça hasarları ve uçağın yakın bölgesinde yangının meydana geldiği görülüyor.

Su-57 savaş uçakları Ukrayna’da kullanılmıştı.

Ukrayna’nın doğu bölgelerindeki askeri mevzilerin hedef alınmasıyla ilgili olarak Rusya’nın son teknoloji ürünü Su-57 savaş uçaklarını kullandığı iddia edilmişti. Bu bağlamda Su-57 savaş uçağına 2 adet Su-35 savaş uçağının eşlik ettiği aktarılmıştı. Ayrıca Su-57’ye Kh-69 seyir füzesinin entegre edildiği ve bu füze ile operasyonun gerçekleştirildiği bilgisi yer alan iddialar arasındaydı.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre operasyon Luhansk bölgesinde Rus işgali altındaki topraklardan başlatılmıştı. Su-57 savaş uçağı Ukrayna hava sahasına giriş yapmış ancak görev planlandığı gibi gitmemişti. Kh-69 füzesi, teknik bir arıza nedeniyle hedef doğrultusunda gitmemiş ve sapmaya uğramıştı. Füzenin hedefi vuramayarak bir tarlaya düştüğü bilgisine ulaşılmıştı. Bu olay, savaş durumlarında ileri askeri teknolojinin kullanılmasının zorluklarını ve karmaşıklıklarını vurgular nitelikte.

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