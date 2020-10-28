  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus Su-27 uçakları Fransa savaş uçaklarını önledi
Dünya

Rus Su-27 uçakları Fransa savaş uçaklarını önledi

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:15:00 -

Rusya Ulusal Savunma İşleri Merkezi, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz üzerinde iki Fransız Hava Kuvvetleri uçağını durdurduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, Rusya'nın güney askeri bölgesinin hava savunma araçlarının Rus hava sahası yakınlarında iki hedef tespit ettiğini söyledi.

Su-27 savaş uçağı, Rus hava sahasının ihlali de dahil olmak üzere iki hedefin kimliğini belirlemek için havalandı.

İki hedefin Fransız Hava Kuvvetleri'nin "Mirage 2000" savaş uçağı olduğu tespit edilince Rus savaş uçakları hedefleri takip etti.

İki Fransız uçağının rotasını değiştirmesinin ardından Rus savaş uçağı üssüne döndü.

Ulusal Savunma İdaresi Merkezi, Su-27'nin uçuşunu uluslararası hava seyrüsefer kurallarına tam uygun olarak gerçekleştirdiğini belirterek, Rus hava sahasının herhangi bir ihlalinin önlendiğini doğruladı.

Dünyanın gözü kulağı bu sıcak gelişmede! İran tankları bölgede konuşlandırdı
Dünyanın gözü kulağı bu sıcak gelişmede! İran tankları bölgede konuşlandırdı

Gündem

Dünyanın gözü kulağı bu sıcak gelişmede! İran tankları bölgede konuşlandırdı

Rusya’dan Avrupa’daki toprak için füze kararı
Rusya’dan Avrupa’daki toprak için füze kararı

Dünya

Rusya’dan Avrupa’daki toprak için füze kararı

Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme
Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

Dünya

Güç kullanmaya hazırlar! Venezuela'ya yapılan füze sevkiyatlarıyla ilgili yeni gelişme

Doğu Akdeniz’de topyekün küstahlık! Sahadaki en büyük provokasyon
Doğu Akdeniz’de topyekün küstahlık! Sahadaki en büyük provokasyon

Gündem

Doğu Akdeniz’de topyekün küstahlık! Sahadaki en büyük provokasyon

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!
Korona Virüs

Koronavirüs tedavisinde aspirin sürprizi!

Koronavirüs ile ilgili gerçekleştirilen yeni bir çalışmaya göre, günlük aspirin alan hastanede tedavi gören hastaların yoğun bakım ünitesine..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay