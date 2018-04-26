Rus siyasetçi: Türkiye ile Rusya AB'ye örnek oluyor

Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Rus siyasetçi Baburin, "Bazı ülkeler Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerinin gelişmesini istemiyor. Sorunların çözümü için yaptığımız ve yapacağımız iş birlikleri AB'ye örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

Antalya’da düzenlenen Yükselen Avrasya’da Türkiye-Rusya İlişkilerinin Geleceği toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin’in üniversite arkadaşı ve Rusya’nın gayrimenkul kralı İlham Rahimov ve Rus siyasetçi Sergey Nikolayevich Baburin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelinen noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’e borçlu olduğunu ifade eden iki isim Türkiye’nin Rusya’ya yönelik siyasetinin, Batı ülkelerinin Rusya’yla ilişkilerine örnek olduğunu belirtti.

SERGEY NİKOLAYEVİCH BABURİN

Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye-Rusya ilişkileri Avrupa’nın durumunu belirliyor. Çünkü maalesef bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki sanki dünya çıldırmış. Mevcut ülkeler arasındaki güvensizlik, Rusya’ya yönelik yaptırımlar… Böyle trajik bir durum Soğuk Savaş döneminde bile görülmedi. Ve bu konuda Rusya ile Türkiye'nin iş birliği, özellikle Suriye’deki terörizme karşı iş birliği ilişkilerimizi geliştiriyor.

Ticari/ekonomik alanlardaki iş birliği bu anlamda önem taşımaktadır. Bazı ülkeler Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerinin gelişmesini istemiyor. Özellikle doğalgaz konusunda. Ancak bu konu iki taraf için de önem arz ediyor. Sorunların çözümü için yaptıklarımız ve yapacağımız iş birlikleri önemlidir. Özellikle bu bağlamda Türkiye’nin pozisyonu AB’nin Rusya’yı daha iyi anlamasına neden olmaktadır. Türkiye meselelerin çözümüne destek vermektedir. Türkiye ve Rusya iki büyük orduya sahip. Ve Türkiye Rusya arasındaki diyaloğun AB arasındaki diyaloglara örnek olacağına inanıyorum.

İki ülke arasındaki iyimser ilişkiler halklarımıza da yansıyacak. Dost kara günde belli oluyor. Putin ve Erdoğan’ın devamlı irtibat halinde olmaları ve bu ilişkileri yürütmeleri bu anlamda önemlidir. Türkiye’nin NATO üyesi olması veya Rusya’nın başka bir yere üye olması bu ilişkileri etkilemiyor.

İngiltere’de yaşanan Skripal krizini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğrudan İngiltere hükümeti mi sorumlu yoksa başka istihbarat ülkeleri mi?

Açıkçası İngiltere’de Skripal’in zehirlenmesi gibi aptalca bir hareketin doğrudan İngiltere’nin veya ABD Başkanı Trump’ın yaptığına inanmıyorum. Yine bu aptalca hareketi Rusya’nın da yaptığına inanmıyorum.

İLHAM RAHİMOV

Sorularımızı yanıtlayan Putin’in üniversite arkadaşı ve aynı zamanda Rusya’nın emlak kralı olarak tanınan İlham Rahimov gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk tepkiniz neydi?

Bazı kapalı meseleler var. Bunları açıklamak olmaz ancak meselelerin hallolacağına inanıyorduk

Rusya’nın emlak kralı olarak Suriye’nin yeniden inşasında rol oynamayı düşünüyor musunuz?

Bu konu hakkında konuşmak için henüz erken. İlerleyen süreç içerisinde bu değerlendirilir.

ABD’nin Rus iş adamlarına yönelik ambargosu hakkında neler söylersiniz?

ABD kendi kafasına göre Rus iş adamlarını kara listeye alıyor. Benim iki arkadaşım bu listede ve bu isimler hiçbir şey yapmadılar. Beni kara listeye almamalarının nedeni ise Azerbaycan vatandaşı olmam.

Türkiye’nin Suriye siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rusya Türkiye’nin Suriye’deki müdahalesinden memnun. Diğer türlü olsa Rusya buna açıkça itiraz ederdi.

Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Putin’in Rus seçimlerine müdahalesi mümkün değil. Trump başkan olmasaydı emlak anlamında kendisiyle görüşürdük. Ancak şu şartlar altında görüşmüyoruz. Trump’ın başkan olması veya bir başkasının başkan olması bizim için bir şey değiştirmiyor.

Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

İki ülke arasındaki iyi ilişkiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin döneminde başladı. Öncesinde ilişkiler yok denecek kadar azdı. Bu anlamda Putin’in Türkiye’ye yönelik ziyaretlerini önemli buluyoruz.

İki ülke arasında 2023 için hedeflenen 100 milyar dolarlık ihracat ise hayal ürünü değil.

Suriye’de olası İran-İsrail savaşı sizi ve iş ortaklarınız Yahudileri nasıl etkiler?

İki ülke arasında yaşanan gerginlikler bizi etkilemez. Biz onların yanında çok ufak kalıyoruz (Gülerek)

Kaynak: Star