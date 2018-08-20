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Rus siyaset bilimciden dikkat çeken açıklama: Yaptırımlar ABD'nin aleyhine

ABD'li casus Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerine Türkiye ile ABD arasında başlayan gerilimi Rus siyaset bilimci Miholin Smolin yorumladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:33
Rus siyaset bilimciden dikkat çeken açıklama: Yaptırımlar ABD'nin aleyhine

Türkiye'de iki yıl tutukluluktan sonra ev hapsine çıkarılan ABD'li casus papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması üzerinden Ankara ile Washington arasında devam eden tartışmayı değerlendiren Rus siyaset bilimci Mihail Smolin, "ABD'nin Türkiye'yi zora sokmak için ortaya koyduğu yaptırımlar ABD'nin aleyhine olur" diye konuştu.

Rus siyaset bilimci Smolin, ABD'li papaz Brunson'ın ev hapsine alınmasıyla ABD-Türkiye ilişkilerinde fitili ateşlenen krizi değerlendirdi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Smolin, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'yi, kendisini birkaç sene önce devirmek isteyen bir ülke olarak görüyor gibi görünüyor" dedi ve ülkeler arasındaki bu gerilim ve tartışmanın uzun süre devam etmesini beklediğini söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇIKMAZA SOKMAK, ABD'NİN YARARINA OLMAZ'

 "Fakat bana sorarsanız, Türkiye'yi, sözgelimi NATO bloğundan ayrılmaya karar vermeye itecek çıkmaz bir duruma sokmak ABD'nin yararına olmaz" ifadelerini de kullanan Rus siyaset bilimci, şöyle devam etti:

"Zira Türkiye bölgede çok büyük bir orduya sahip ve Türkiye, alışıldığı üzere, Batı'nın, Rusya'ya da karşı olmak üzere baskı unsuru olarak kullandığı bir ülke."

'ABD ALIŞTIĞI GİBİ, TÜRKİYE'Yİ RUSYA'YA KARŞI BASKI UNSURU OLARAK KULLANMAK İSTİYOR'

Diğer taraftan Smolin, ‘Ankara'nın bağımsız bir politika izleme isteğine karşın ABD'nin Türkiye'yi hala Rusya'ya karşı bir baskı unsuru olarak kullanmayı umduğunu' ifade etti.

"Fakat anlaşılan Beyaz Saray aynı zamanda bazı konularda Ankara'ya ders vermek istiyor" diye devam eden Rus siyaset bilimci Smolin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle ABD'nin Türkiye'ye, siyasi ve enformasyon üzerinden yapacağı baskının büyük olmasını bekliyorum. Fakat gerçek askeri ve askeri-stratejik ile ekonomik baskı, bana göre, fazla ileri götürülmeyecek."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:33
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