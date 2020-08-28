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Gündem Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Gündem

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, Türkiye'nin büyük bir oyun değiştirici olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 01:23:00 -

Rus siyaset uzmanı Sergey Markov, Türkiye'nin bulduğu 320 milyar metreküp doğal gazla ilgili olarak Türkiye'nin büyük bir ekonomik aktör olarak öne çıkacağı yorumunda bulundu.

Türkiye'nin bulduğu doğal gazla ilgili olarak yeni keşiflerin de gelebileceği ihtimali olduğunu belirten Markov, Türkiye'nin önemli bir jeopolitik aktör olacağını vurgulayarak, Türkiye ve Rusya arasında çok iyi ilişkilerin olduğunu ve bu iyi ilişkilerin daha da gelişeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

"Türkiye ABD ve AB'nin gölgesinde yaşıyordu"

Markov, Türkiye'nin yarım yüzyıldır ABD'nin gölgesinde yaşadığını belirterek, ekonomik ve politik açıdan AB'nin de gölgesinde yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin bölgede büyük bir oyun değiştirici olduğunu söyleyen Markov, Türkiye'nin 10 yıl içinde AB ve ABD ilişkilerinde tamamen bağımsızlaşacağını vurgulayarak, Türkiye ve Rusya'nın birlikte olması gerektiğini söyledi.

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