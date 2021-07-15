Rus şirket Utair'den Türkiye kararı
Rus havayolu şirketi Utair, 17 Temmuz itibarıyla Groznıy-Antalya, 18 Temmuz itibarıyla Mahaçkala-İstanbul ve 12 Ağustos itibariyle ise Tümen-Bodrum seferlerine başlayacak.
Rus havayolu şirketi Utair, 12 Ağustos itibarıyla Rusya’nın Tümen kentinden Bodrum’a uçuşları başlatacağını duyurdu.
Utair’in açıklamasında, “12 Ağustos itibarıyla Tümen’den Türkiye’nin Bodrum tatil beldesine yeni bir uluslararası sefer başlatılacak” ifadelerini kullandı.
Uçuşlar Perşembe günleri gerçekleştirilecek.
Bununla birlikte, şirket 17 Temmuz itibarıyla Groznıy-Antalya, 14 Temmuz itibarıyla Groznıy-İstanbul, 18 Temmuz itibarıyla Mahaçkala-İstanbul seferlerine başlayacak.