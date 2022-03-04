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Dünya Rus şirket tüm uluslararası uçuşlarını iptal etti
Dünya

Rus şirket tüm uluslararası uçuşlarını iptal etti

Rusya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden biri olan S7, tüm uluslararası uçuşlarını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 13:20:00 -
Rus şirket tüm uluslararası uçuşlarını iptal etti

S7’den yapılan açıklamada, şirketin 5 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

Yurt dışında uçuşları iptal edilen vatandaşların, ortak hava yolu şirketleriyle dönüş uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, talep edilmesi halinde bilet ücretlerinin de iade edilebileceği kaydedildi.

ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

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