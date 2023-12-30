Rus şehirlerine dev bombalar yağdı: Roket merkez bölgelerinde düşürüldü! Ölümlere neden oldu, Ruslar çok can kaybetti

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Belgorod şehrinin merkezine düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısının çıktığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e, yaralı sayısı ise 111'e yükseldi.

Saldırı, bölgesel hükümet binası ve BelSU Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere sivil altyapıya zarar verdi. Rusya Soruşturma Komitesi'ne yakın bir Kommersant kaynağına göre, saldırı Belgorod'a 40 km uzaklıktaki Harkov bölgesinden çoklu fırlatma roket sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in talimatı üzerine, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki Sağlık Bakanlığından bir ekip ve Acil Durumlar Bakanlığından bir grubun mağdurlara yardım sağlamak için şehre uçtuğunu duyurdu.

Saldırı sonucunda birçok sivilin yaşadığı bina hasar gördü ve kurtarma ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara karşılık olarak gerçekleştirilen bu saldırıya ilişkin Rusya, BM Güvenlik Kurulu'na acil toplanma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın İngiltere ve ABD'nin desteğiyle saldırıyı gerçekleştirdiğini iddia etti.

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Açıklamada ayrıca saldırı sonrasında 40'a yakın sivilin yaşadığı binanın hasar gördüğü belirtilirken, kurtarma ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.