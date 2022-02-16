Rus Sberbank'tan dolar tahmini

“Petrol fiyatlarındaki artış sonrası Rusya Maliye Bakanlığı’nın Ulusal Varlık Fonu’ndan dolarları rubleye çevirmesi, rublenin elini güçlendirecek.” SberCIB raporunda bu tahmine yer verildi. Rus medyasının aktardığı raporda, Ulusal Varlık Fonu’ndan yapılacak yatırımlar sonrası dolar kurunun 68 rubleye kadar inebileceği öngörüldü.



Fondaki kaynakların önümüzdeki hafta GSYH’nin yüzde 10’unu aşabileceğini tahmin eden SberCIB uzmanları, “Böylece, 2024 yılında Rusya’daki projelerin yatırımları için on milyarlarca dolar olacak. Bunun için Maliye Bakanlığı’nın iç piyasada dolarları rubleye çevirmesi gerekecek” değerlendirmesinde bulundu.



Uzmanlar, jeopolitik risklerin piyasaya etkisinin azalmasının dolar kurunun 68 rubleye kadar düşmesine yol açacağı beklentisini paylaştı.



Business FM’e değerlendirmede bulunan Metallinvestbank Döviz ve Para Piyasası Operasyonları Müdürü Sergey Romançuk, “Ulusal Varlık Fonu en önemli faktörlerden biri, ancak belirleyici değil. Jeopolitik risklerin ve yaptırım tehdidinin azalması rubleyi yüzde 10 değerlendirebilir” dedi.



SberCIB, ortalama petrol varil fiyatının 2022’de 71 dolar, 2023-2035 döneminde 60 doların altında olacağını öngördü.

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