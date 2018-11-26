Rus savaş uçaklarından tehlikeli uçuş! Belçika uyardı
Rus savaş uçakları, Baltık Denizi'nde bulunan Belçika gemileri üzerinde tehlikeli uçuşlar yaptı. Belçika tarafı Rusya'yıtansiyon yükseltecek bir hareketten uzak durması konusunda uyardı.26 Kasım 2018 Pazartesi 13:14
Rusya’ya ait iki savaş uçağının Baltık Denizi’nde NATO görevini sürdüren Belçika gemileri üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.
Rusya’ya ait iki savaş uçağının Baltık Denizi’nde NATO görevini sürdüren Belçika gemileri üzerinde uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.
Perşembe sabah saatlerinde yaşanan olayda Rus uçaklarının, Godetia adlı Belçika gemisi üzerinde 3 kez uçtuğu ifade edildi. Belçika filosu kaptanı Peter Ramboer, mürettebata tansiyonu yükseltecek bir hareketten uzak durmaları talimatı verdiğini ifade etti.
Ramboer, “Yanlış bir değerlendirme nedeniyle Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlatıcısı olmak istemezdim” ifadesini kullandı.
YORUM YAZ