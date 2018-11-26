Rus savaş uçaklarından tehlikeli uçuş! Belçika uyardı

Rusya’ya ait iki savaş uçağının Baltık Denizi’nde NATO görevini sürdüren Belçika gemileri üzerinde uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Rusya’ya ait iki savaş uçağının Baltık Denizi’nde NATO görevini sürdüren Belçika gemileri üzerinde uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Perşembe sabah saatlerinde yaşanan olayda Rus uçaklarının, Godetia adlı Belçika gemisi üzerinde 3 kez uçtuğu ifade edildi. Belçika filosu kaptanı Peter Ramboer, mürettebata tansiyonu yükseltecek bir hareketten uzak durmaları talimatı verdiğini ifade etti.

Ramboer, “Yanlış bir değerlendirme nedeniyle Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlatıcısı olmak istemezdim” ifadesini kullandı.