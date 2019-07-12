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Rus savaş uçakları İdlib şehir merkezini bombaladı

Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib şehir merkezini hedef aldı. Kent merkezindeki sivil alanları hedef alan saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:58
Rus savaş uçakları İdlib şehir merkezini bombaladı

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Rus savaş uçakları bugün sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kalesi niteliğindeki İdlib kenti merkezini vurdu.

Kent merkezindeki sivil alanları hedef alan saldırıda ölen ve yaralanan olmadı.

Yoğun İdlib merkezi hava saldırılarında nadiren hedef alınıyor.

Şehir merkezine yönelik saldırıların sıklaşmasının sivil kayıpları ciddi ölçüde artıracağından endişe ediliyor.

Maaret el Numan'da sivil kayıplar

İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Maaret el Numan da Rus savaş uçaklarının saldırılarının hedefindeki bir başka yerleşim.

Sabah saatlerinden bu yana beldeye düzenlenen saldırılarda biri çocuk en az iki sivil hayatını kaybetti. Çok sayıda sivil de yaralandı.

Bölge genelinde sivil yerleşimlere yönelik şiddetli saldırılar devam ediyor.

Esed rejimi Hamamiyat'ı geri aldı

Öte yandan Rusya destekli Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalında geçtiğimiz gün muhaliflerin ele geçirdiği Hamamiyet beldesini tekrar kontrol altına aldı.

Bölge kaynakları, Rus savaş uçakları ve topçularının şiddetli bombardımanının ardından Esed rejiminin beldeye saldırdığı ve muhaliflerin geri çekilmek zorunda kaldığını belirtti.

Esed rejiminin Hamamiyat'ı geri almaya yönelik önceki girişimleri muhaliflerce püskürtülmüştü.

Kaynak: Mepa News

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 22:58
  1. Rus savaş uçakları
  2. Maaret el Numan
  3. İdlib
  4. Esed rejimi
  5. Hama
  6. Rusya

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