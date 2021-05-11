Rus savaş jetinden Fransız savaş uçaklarına önleme

Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne ait Rusya Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya hava sahası kontrol araçları tarafından Karadeniz’in hava sahasında ülke sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit edildi.

Açıklamada, "Hava hedeflerinin tanımlanması ve sınırın ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla bir Su-30 avcı uçağı havaya kaldırıldı. Avcı uçağının mürettebatı, hava hedeflerini Fransa Hava Kuvvetlerine ait iki adet Mirage 2000 savaş uçağı ve bir adet C-135 tanker uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz hava sahasında refakat etti" ifadelerine yer verildi.

"Uluslararası kurallara titizlikle uyuldu"

Su-30 avcı uçağının sayesinde yabancı uçakların Rusya sınırlarını ihlal etmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Rus jetinin uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştiğinin altı çizildi.

Yabancı ülkelere ait uçakların Rusya sınırlarının yakınındaki faaliyetleri sürekli olarak artıyor. Bu bağlamda geçen yıl radar tarama uzmanları, yabancı keşif uçakların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında arttığını belirlemişti. Rus birlikler geçen yıl toplam 2 milyondan fazla hava hedefi saptayarak önlemişti.