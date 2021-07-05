  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Prof. Ceyhan sert çıktı: Google üniversitesinden mezun olanlarla salgın bitmez

Alpay Özalan'dan ABD'nin soykırım iftirasına karşılık! 'Kızılderililer kitabını satışa sundu'

Cihat Yaycı yeniakit.com.tr’ye Türk - Amerikan ilişkilerini değerlendirdi: Türk Milleti ve Türk tarihi bu ihaneti asla unutmayacaktır

Bakan Kurum müsilajın sona ereceği tarihi açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Küba Füze Krizi'ne gerek yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 81 ilde devam ediyor

Galata Kulesi yalanı ile ahlaksız siyaset!

Fransa, ülkenin çöllerine gömmüştü... Cezayir'in 'harita' talebine sömürgeci zihniyet bakın ne cevap verdi

Açıklandı! İşte son bir haftada uygulanan aşı miktarı

Abdurrahman Dilipak'tan çok konuşulacak AK Parti değerlendirmesi!
Kaynaklar tükeniyor: Mısır, Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası susuz kalabilir
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde
O ülkedeki hastanenin okjine bitti: 60’ı aşkın kişi öldü
"Bakan Soylu istifa etti" iddiasıyla ilgili flaş açıklama!
Gündem Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Gündem

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Rus donanmasına ait Admiral Essen isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 10:09:00 -
Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 'Admiral Essen', saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne yol aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay