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Ekonomi Rus rublesi dolar karşısında kan kaybediyor
Ekonomi

Rus rublesi dolar karşısında kan kaybediyor

Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasında yaşanan gerginlik ve artan yaptırım riskleri nedeniyle Rus rublesi Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 20:00:00 -
Rus rublesi dolar karşısında kan kaybediyor

Rusya ile ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan gerginlik ve artan yaptırım riskleri nedeniyle Rus rublesi Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Rus rublesi dolar karşısında bugün yüzde 1,6 değer kaybederek Kasım 2020'den bu yana ilk defa 80 seviyesine, avro karşısında da yüzde 1,5 düşerek Temmuz 2021'den bu yana ilk defa 90'a geriledi.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik ve askeri çatışma ihtimalinin artmasının yanı sıra Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırladığına yönelik açıklamaların Rus piyasalarında aşağı yönlü baskı yarattığına işaret ediyor.

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