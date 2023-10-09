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Ekonomi Rus rublesi dolar karşısında 18 ay sonra ilk defa 102 seviyesini aştı
Ekonomi

Rus rublesi dolar karşısında 18 ay sonra ilk defa 102 seviyesini aştı

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:31:00 -
Rus rublesi dolar karşısında 18 ay sonra ilk defa 102 seviyesini aştı

Dolar/ruble paritesi 23 Mart 2022’den bu yana ilk defa 102 seviyesini aştı.

Moskova Borsası verilerine göre, cuma gününü 100.4 seviyesinden tamamlayan dolar/ruble paritesi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1.7 değer kazandı ve 102.1'le son 18 ayın zirvesine çıktı.

Analistler, devam eden Ukrayna savaşının yanı sıra Filistin ile İsrail arasında artan gerginliğin rubledeki değer kaybında etkili olduğunu dile getirdi.

Rusya Merkez Bankası, rubledeki değer kaybıyla artan yüksek enflasyon tehlikesi nedeniyle faiz oranını 15 Ağustos’ta yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye, 15 Eylül’de de yüzde 13’e yükseltmişti.

 

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