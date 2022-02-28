  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus rublesi çakıldı! Rusya Merkez Bankası faiz oranını yükseltti!
Dünya

Rus rublesi çakıldı! Rusya Merkez Bankası faiz oranını yükseltti!

Rusya Merkez Bankası (CBR), rublenin dibe vurmasının ardından harekete geçti ve faiz oranını %20’ye yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 10:01:00 - 2022-02-28 10:11:28
Rus rublesi çakıldı! Rusya Merkez Bankası faiz oranını yükseltti!

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Rusya Merkez Bankası, 1050 baz puan artışla politika faizini yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardı.

Salgın döneminde politika faizi yüzde 4,25 seviyesine kadar indiren banka, 2021'in Mart ayından itibaren faizleri kademeli bir şekilde artırarak yüzde 9,5 seviyesine çıkarmıştı.

Yeni yaptırım kararları neler?

Batılı ülkeler Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırım kararlarını açıkladı.

Buna göre; Rus bankaları uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacak ve Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerine erişim engellenecek.

Kararın açıklanmasının ardından Rus Rublesi yüzde 30'a yakın değer kaybetti.

Moskova yönetimi de ekonomisine ağır bir darbe indirecek yaptırımlara karşı önlem almaya çalışıyor. İlk olarak Rusya Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 9.5'tan yüzde 20'ye çıkardığını duyurdu.

Yabancı yatırımcıların Rus varlıklarını satması da geçici olarak yasaklandı.

Hisse senedi borsasının işlemlere başlaması da bir saat ertelendi. Ayrıca döviz piyasasında brokerlardan fiyatlama yapmamaları istendi.

Rusların döviz ve altın talebini durdurmak için bazı sınırlamaların da yolda olduğu belirtiliyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay