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Yerel Ölümcül atlayış! Rus pilot Fethiye'de ölümden döndü
Yerel

Ölümcül atlayış! Rus pilot Fethiye'de ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-05-07 16:58:37 - 2024-05-07 16:58:37
Ölümcül atlayış! Rus pilot Fethiye'de ölümden döndü

Fethiye'de Single atlayış yapan Rus pilot pistin 30 metre altına düştü. Olaya sağlık ekipleri müdahale etti.

Dünyanın en önemli paraşüt atlama alanlarından Fethiye Babadağ’da 1200 pistinden atlayış gerçekleştiren Rus kadın pilot yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Rus asıllı pilot Babadağ paraşüt atlama pistinin 1200 pistinden atlayış gerçekleştirdi. Single atlayış gerçekleştiren kadın Rus pilot atlayışın hemen ardından pistin 30 metre altına düştü.

Bölgeye UMKE ekipleri sevk edilerek, yaralı kadın Rus pilot bulunduğu alandan sedye ile taşınarak Fethiye’deki esnaf hastanesine sevk edildi. Rus kadın pilotun sağ bacağında şişil ve yüzeysel şişlik olduğu öğrenildi.

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