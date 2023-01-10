Rus petrolü çakıldı! İşte bunu beklemiyorlardı

Rusya'da çıkarılan Ural marka petrolün fiyatı düşmeye, hükümette "bütçe açığı" kaygısı artmaya devam ediyor. Varil fiyatı aralık ayında 50,5 dolarlık ortalamayla son iki yılın en düşük değerini gören Ural petrolü, Bloomberg'e göre dün bazı işlemlerde 38 dolara kadar geriledi.

Oysa Rusya Maliye Bakanlığı, 2023'te 10 milyon varil üretim ve 50 dolarlık fiyat ortalaması koşullarında bile, beklenen petrol ve doğal gaz gelirlerinin 2,1 trilyon ruble azalacağını hesapladı (yaklaşık 30 milyar dolar). Bu durumda Rusya'nın kasasına giren para iyimser bir tahminle 6,8 trilyon ruble olarak gerçekleşecek (96 milyar dolar).

Rusya bütçesi 2023'te Ural marka petrolde ortalama 70,1 dolarlık fiyat öngörüyor.

Konuyu haberleştiren Kommersant gazetesi, 50 dolarlık ortalamanın, G7 ve Avrupa ülkelerinin uyguladığı 60 dolarlık tavan fiyatın 10 dolar altında kaldığına dikkat çekiyor.

Bloomberg'in haberine göre, hükümet bütçede öngörülen bu kaybı telafi etmek için kömür ve gübre üreticilerinden bir sefere mahsus olmak üzere vergi alınmasını ve kamu şirketlerinden alınan temettülerin arttırılmasını değerlendiriyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, sonbaharda yaptığı açıklamada 2022 yılı için petrolde ortalama 80 dolarlık fiyat tutturmayı beklediklerini açıklamıştı. Bakanlığın açıkladığı yıl sonu verilerine göre bu ortalama 76,09 dolarda kaldı.

Rus petrolünün yıllık ortalama fiyatı 2014'te 97,6 doları görmüş, ardından gelen 3 yılda inişe geçmişti. Ortalama fiyat 2018'de yeniden artmaya başlamış, ancak pandemiyle birlikte 69 dolara kadar gerilemişti.