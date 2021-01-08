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Dünya Rus Patrik Kirill’den olay Ayasofya açıklaması: Tanrı’nın cezası
Dünya

Rus Patrik Kirill’den olay Ayasofya açıklaması: Tanrı’nın cezası

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Noel bayramı nedeniyle, Rossia1 televizyonuna yaptığı konuşmada Ayasofya’nın ibadete açılmasını “Tanrı’nın cezası” olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 03:57:00 - 2021-01-08 09:03:56
Rus Patrik Kirill’den olay Ayasofya açıklaması: Tanrı’nın cezası

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi ile ilgili konuştu. Rus Ortodoks camiasının bir numaralı ismi olan Kirill, Ayasofya’nın cami olma sürecinin Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne otosefali (Bağımsızlık) verilmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Bartholomeos'u suçladı

Kırım Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Patrik Kirill, bu sonuçtan dolayı Fener Rum Patriği Bartholomeos’u suçlayadı, Ayasofya’nın bu nedenle kaybedildiğini savundu.

İstanbul demedi

Ortodoksların 7 Ocak'ta kutladığı Noel bayramı sebebiyle Rossia1 televizyonuna demeç veren Rus Ortodoks Pariği, konuşmasında İstanbul yerine Konstantinopolis ismini kullandı ve Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması bizim için “Tanrı’nın cezası” ifadelerini kullandı.

Sofya'nız gitti

Rus Patriği konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Konstantinopolis’li meslektaşımı eleştirmek istemiyorum ama şüphesiz daha sonra Konstantinopolis’te, İstanbul’da olan her şey Tanrı’nın cezası olduğuna işaret ediyor. Patrik Bartholomeos, Kıyiv’deki ibadethaneye, Kıyiv’deki Sofya’ya (Azize Sofya Katedrali) bölücüleri soktu ve Konstantinopolis (İstanbul) Sofyası’nı kaybetti. O cami oldu… Kıyiv’deki Kutsal Sofya’yı Ortodokslardan, Ortodoks Kilisesi’nden aldınız, oraya girdiniz ve oraya bölücüleri getirdiniz ve kendi Sofyanızı kaybettiniz.

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Yorumlar

Deli İbo

Fatih Sultan Mehmet Han tarafından feth olunup islam ibadetgâhı olarak vakf edilen, ancak asli görevi vakfiyesinden azledilen Cami-i Kebir Ayasofya'nın tekrar asli görevi ilan islam ibadethanesine açılması tüm haçlı alemini, özellikle Ortadoks cemeatinin yanı sıra birde en çok CHP ve avanelerini üzmüştür. Üzülecek ne var, bu ibadethane zaten sizin değildi, bu ibadethane F.S.Mehmet Han'ın kılıç hakkıdır. Bu kutsal ibadethaneyi müslümanların elinden kumpaslarla çalıp 90 sene amacı dışında kullandınız. Normal olan Ayasofya asli görevine rûcu etmiştir.
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