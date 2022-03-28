Rus patriğin Ukrayna savaşıyla ilgili sözleri Vatikan'ı kızdırdı!

Ukrayna savaşı, Vatikan ile Ortodoks Kilisesi'ni karşı karşıya getirdi.

"Putin'in müttefiki" olarak anılan Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, iki ülke arasında haftalardır devam eden savaşa ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"Metafizik anlamı olan bir mücadeleye girdik"

Moskova'nın askeri harekatını destekler nitelikte açıklama yapan Patrik Kirill, "Fiziksel değil, metafizik anlamı olan bir mücadeleye girdik." demişti.

Bu sözlerin ardından Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, "Bir zamanlar kiliselerimizde kutsal savaş ya da haklı savaş hakkında da konuşulurdu. Bugün ise böyle konuşamayız." uyarısında bulundu.

Rus Patriğin sözleri konuşuluyor

Papa'nın yanı sıra Vatikan'dan birkaç rahip de Kirill'in sözleri üzerine devreye girdi.

Vestfalya Wilhelm Üniversitesi'nden Thomas Bremer, Patrik Kirill'in sözlerine ilişkin "Ukrayna'daki savaşta Batı ve Ortodoks dünyası arasında manevi bir fark olduğu görüşünü dile getirdi." dedi.

"Ukrayna savaşına teolojik temel sağladı"

"Ona göre savaş, siyasi amaçlarla ilgili değil, manevi veya onun deyimiyle 'metafizik' amaçlarla ilgilidir." diyen Bremer, Kirill'in Moskova yönetimine savaş konusunda teolojik temel sağladığına dikkat çekti.

Patrik Kirill, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2012 seçim zaferini “Tanrı'nın bir mucizesi” olarak nitelendirmişti.