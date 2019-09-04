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Rus özel kuvvetleri İdlib'de sızma girişimlerini sürdürüyor

Rus özel kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde sızma girişimlerine devam diyor - İdlib'deki askeri muhalif gruplardan Nasır Ordusu'nun Sözcüsü Muhammed Raşit: -"Rusya'ya ait özel kuvvetler, İdlib'in güneydoğusunda sızma girişiminde bulundu. Bir önceki gün de Hama'nın batı kırsalında Hakura ekseninde aynı birlikler sızma girişimi düzenledi"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
Rus özel kuvvetleri İdlib'de sızma girişimlerini sürdürüyor

İDLİB (AA) - Rus özel kuvvetleri, İdlib'in güneyinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarına sızma girişimlerini sürdürüyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu Sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus özel kuvvetlerinin dün gece geç saatlerde İdlib'in güneyinde sızma harekatı düzenlediğini söyledi.

Raşit, "Bir önceki gün de Hama'nın kuzeybatı kırsalında Hakura ekseninde aynı birlikler sızma girişimi düzenledi." dedi.

Rus güçleri, bu tür operasyonlarda ilk aşamada silahlı insansız hava araçları (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor. Sonraki aşamada keskin nişancılara başvuran Rus kuvvetleri, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Sızma girişimlerinin hedefinin muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplara büyük kayıplar verdirmek olduğunu belirten Raşit, Rus güçlerin daha sonra geri çekildiğini kaydetti.

Rus güçler, 30 Ağustos'ta da Han Şeyhun ilçesinin batısındaki Kassabiyye bölgesinden sızma girişiminde bulunmuştu.

- Rusya'nın İdlib'de kara savaşına müdahalesi

Ekim 2015'ten bu yana müttefiki Esed rejimine hava desteği sağlayan Rusya, son dönemde rejimin kara savaşına da müdahil oluyor.

Bu durum, kapsamlı ve açık şekilde ilk defa İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde gün yüzüne çıktı.

Rus özel kuvvetlerinin yanı sıra güvenlik şirketlerinin paralı askerleri de askeri muhaliflerce cephelerde sıkça görülüyor.

Söz konusu kuvvetler, rejimin kontrolüne giren Kefrenbude ilçesi, Habit beldesi ve Mellah Tepesi bölgelerinde aktif halde kara savaşına dahil oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 20 Ağustos'taki açıklamasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Rus askeri birliklerinin bulunduğunu ve Suriye ordusuyla hareket ettiğini dile getirmişti.

İdlib'deki askeri muhaliflerin çatı kuruluşu ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa da 19 Temmuz'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Hama'nın kuzey kırsalındaki son çatışmalarda) Bu defa farklı ve kapsamlı şekilde Rusya'ya ait piyade birliklerinin rejim güçleriyle ön saflarda çatıştığını görüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  1. İdlib
  2. Rusya

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